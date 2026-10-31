Kahramanmaraş Andırın\'da vatandaşlar yağmur sonrası mantar topladı, sepetler doldu

Kahramanmaraş Andırın'da vatandaşlar yağmur sonrası mantar topladı, sepetler dolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından toprağın suya doymasıyla dağlarda çeşitli mantar türleri çıktı. Bölgedeki vatandaşlar mantar toplamak için dağlara akın etti; sepetler taze mantarla doldu taştı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından toprağın suya doymasıyla birlikte dağlarda mantar bereketi yaşanıyor.
Andırın ilçesinde etkili olan sonbahar yağışlarının ardından dağlarda çeşitli türlerde mantarlar çıkmaya başladı. Bölgedeki vatandaşlar mantar toplamak üzere dağlara akın ederken; sepetler taze mantarlarla doldu taştı.
Bölgede doğa yürüyüşü yapan vatandaş İrfan Güntürk, toprağın suya doymasıyla doğanın kollarını açtığını belirterek, toplanan şifalı mantarların sofralara bolluk getirdiğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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