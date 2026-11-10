Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 302 çöp konteynerini ilçelere dağıtmaya başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle temin edilen 302 adet çöp konteynerini ilçe belediyelerine dağıtmaya başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve ilçe belediyelerinin hizmet kapasitesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle temin edilen 302 adet çöp konteynerinin tüm ilçelere dağıtımına başlandı. Destekle birlikte yerleşim alanlarında atıkların daha sağlıklı şartlarda muhafaza edilmesi, çöp toplama işlemlerinin verimli yürütülmesi ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent estetiğini korumak ve ilçe belediyelerinin temizlik altyapısını güçlendirmek adına kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen destek projelerinin devam edeceğini bildirdi.