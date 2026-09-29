Kahramanmaraş Göksun'da hayvan borsası şap nedeniyle ikinci emre kadar kapatıldı

Kahramanmaraş Göksun'da hayvan borsası şap nedeniyle ikinci emre kadar kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş Göksun'da hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine hayvan borsası ikinci emre kadar kapatıldı. Göksun Belediyesi Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu kararıyla hastalığın yayılmasının önlenmesi ve hayvan hareketliliğinin kontrol altına alınması hedefleniyor.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine hayvan borsası geçici olarak kapatıldı.
Göksun Belediyesi Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla hayvan borsasının faaliyetlerine ikinci bir emre kadar ara verildi. Kararla birlikte hayvan hareketliliğinin kontrol altına alınması ve hastalığın diğer hayvanlara bulaşmasının önlenmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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