Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde soğuk etkili oldu, Göksun'da eksi 6,9 ölçüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde soğuk etkili oldu, Göksun'da eksi 6,9 ölçüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş\'ın kuzey ilçelerinde soğuk etkili oldu, Göksun\'da eksi 6,9 ölçüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre en soğuk merkez eksi 6,9 dereceyle Göksun olurken Elbistan'da park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle termometreler sıfırın altına düştü. Bölgenin en soğuk yeri sıfırın altında eksi 6,9 derece ile Göksun oldu.

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini artırdı. Elbistan'ın yüksek rakımlı Sarıgüzel Yaylası'nda etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre gece sıcaklıkları tüm kuzey ilçelerinde sıfırın altına geriledi.

Kayıtlara geçen verilere göre bölgenin en soğuk merkezi eksi 6,9 derece ile Göksun oldu. Elbistan ilçe merkezinde termometreler eksi 5,9 dereceyi gösterirken; Akarca mevkisinde eksi 5,5, Kangal köyünde ise eksi 5,3 derece ölçüldü. Dondurucu soğuklar nedeniyle Elbistan'da park halindeki araçların camları buz tuttu.

Ekinözü ilçe merkezinde sıcaklık sıfırın altında eksi 5,3 dereceye düşerken, Nurhak ilçesinde termometreler eksi 4,7 dereceyi gösterdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKahramanmaraşHava DurumuElbistanGöksunGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand’in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
15:03
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu
İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:15:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde soğuk etkili oldu, Göksun'da eksi 6,9 ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android