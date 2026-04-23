Kahramanmaraş Kalesi\'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

23.04.2026 16:17  Güncelleme: 16:18
Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tarihi yapıda depremin olumsuz izleri silinerek yeniden hizmete açılacak.

Kahramanmaraş'ın köklü geçmişine tanıklık eden ve şehrin kültürel kimliğinde özel bir yere sahip olan Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, tarihi yapıda önemli ilerlemeler kaydedildi. Özgün mimari dokusu korunarak yeniden ayağa kaldırılacak Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, yıl sonuna kadar tamamlanarak şehrin turizmine tekrardan kazandırılması hedefleniyor.

Restorasyon sürecinin en kritik aşamalarından birini depremde ciddi hasar gören sur duvarları oluşturuyor. Alanında uzman ekipler tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda, depremde zarar gören sur duvarları güçlendiriliyor. Bunun yanında tamamen yıkılan kısımlar aslına uygun mimari tekniklerle yeniden inşa ediliyor. Kale surlarının uzun vadede korunması ve yağmur sularının güvenli tahliye edilmesi için de drenaj sistemleri kuruluyor.

Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların en dikkat çekici kısmı ise Ziyaretçi Karşılama Merkezi. Çelik konstrüksiyon tekniğiyle yapılan alan, ziyaretçilerin tarihi alanla ilk temas kurduğu, yönlendirildiği ve bilgilendirildiği çok işlevli bir merkez olarak tasarlanıyor. Modern mimari anlayışla tasarlanan Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nde dijital tanıtım ekranları ve rehberlik hizmetlerinin sunulacağı bölümler yer alacak. Böylece kalenin tarihi, mimari özellikleri ve Milli Mücadele rolü ziyaretçilere daha anlaşılır ve etkileyici bir şekilde aktarılacak. Yenileme sürecini tamamlayıcı nitelikte planlanan kapsamlı bir çevre düzenlemesinin de gerçekleştirileceği kalede yürüyüş yolları ve dinlenme alanları oluşturuluyor. Hem güvenli hem de estetik bir gezi imkanı sunacak şekilde tasarlanan alanlar, sosyal yaşam alanı kimliğini de yansıtacak. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, restorasyonun tamamlanmasıyla hem yerli hem de yabancı turistler için daha güvenli, düzenli ve etkileyici bir ziyaret alanına dönüşecek. Güçlendirilen yapısı, yenilenen yürüyüş güzergahları ve ziyaretçi odaklı düzenlemeler sayesinde turistlerin kalede daha uzun vakit geçirmesi ve daha nitelikli bir deneyim yaşaması mümkün olacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

