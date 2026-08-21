Tarihi Kahramanmaraş Kalesi restorasyonunda sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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Tarihi Kahramanmaraş Kalesi restorasyonunda sona yaklaşılıyor

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi restorasyonunda sona yaklaşılıyor
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6 Şubat depremlerinde zarar gören Kahramanmaraş Kalesi'nde iç surların güçlendirilmesi tamamlandı. Dış surlardaki çalışmalar ve Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin yapımında önemli aşama kaydedildi. Restorasyonla kalenin tarihi dokusu korunarak ziyaretçiler için güvenli ve modern bir alan haline getirilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi simgelerinden Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. 6 Şubat depremlerinde zarar gören iç surların güçlendirilmesi tamamlanırken, dış surlardaki çalışmalar ile Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve çevre düzenlemelerinde de önemli aşama kaydedildi.

Kentin en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Kahramanmaraş Kalesi, yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden eski ihtişamına kavuşmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, tarihi yapının özgün dokusunun korunmasına büyük önem veriliyor. Alanında uzman mimar, mühendis ve restoratörlerin görev aldığı çalışmalarda, depremlerde zarar gören bölümlerin güçlendirilmesinin yanı sıra kalenin ziyaretçiler açısından daha güvenli ve işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor.

İç surlarda güçlendirme tamamlandı

Restorasyonun önemli aşamalarından biri olan iç surlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 6 Şubat depremlerinde zarar gören sur duvarlarında gerçekleştirilen uygulamalarla tarihi yapının taşıyıcı sistemi güçlendirilirken, taş dokunun ve özgün mimari özelliklerin korunmasına da özen gösterildi. İç surlardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, dış surlarda güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Dış surlardaki uygulamaların tamamlanmasıyla kalenin yapısal bütünlüğünün daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor

Restorasyon çalışmaları kapsamında kalede ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin yapımı da sürüyor. Merkezin çelik konstrüksiyon sistemine ait kaba imalatları büyük ölçüde tamamlanırken, ince işçilik çalışmalarına geçildi.

Merkez içerisinde fayans kaplamaları, elektrik altyapısı, temiz su ve atık su tesisatları ile teknik donanım imalatları eş zamanlı olarak devam ediyor.

Tarihi kalenin siluetine uyum sağlayacak şekilde tasarlanan Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin, kaleye gelen vatandaşların karşılanması, yönlendirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet vermesi planlanıyor.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Kahramanmaraş Kalesi'nin hem tarihi dokusunun korunması hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler için daha güvenli ve modern bir ziyaret alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tarihi Kahramanmaraş Kalesi restorasyonunda sona yaklaşılıyor - Son Dakika

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