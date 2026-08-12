Kahramanmaraş\'ta Abbas İnciri Hasadı Başladı

Kahramanmaraş'ta aroması ve lezzetiyle yaz mevsiminde damakları tatlandıran Abbas incirinde hasat dönemi başladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Cüceli Mahallesi'nde gerçekleştirilen Abbas inciri hasadında ilk ürünler toplandı. Hasat programına Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir de katıldı. Bilir, üreticilerle bir araya gelerek sezonun durumu ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. Hasadın bereketini çiftçilerle paylaşan yetkililer, üreticilerin sahada karşılaştığı sorun, talep ve önerileri de yerinde dinledi. Abbas incirinin bölge tarımındaki önemine dikkat çekilirken, üreticilerin emeğinin karşılığını almasının önemine vurgu yapıldı.