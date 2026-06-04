Kahramanmaraş\'ta esnafa verilen konteynerler kaldırılmaya başlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından esnafların ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kurulan konteyner çarşılarda kaldırma çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş'ta konteyner kaldırma çalışmaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülüyor. Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi ile Dulkadiroğlu ilçesindeki Atatürk ve Ulu Cami meydanlarındaki konteynerler kaldırma çalışmaları yapılırken esnaflar yeni iş yerlerine geçecek. Kaldırılan konteynerler ise belediyenin belirlediği alanlarda muhafaza edilecek.

Deprem sonrası faaliyetlerini konteyner de yürüttüklerini ifade eden esnaf Mehmet Sular, "Deprem sonrası geçen yaklaşık 3 yıllık süreç bizim için oldukça zorlu geçti. Ancak bugün geldiğimiz noktada sürecin genel anlamda başarılı şekilde yönetildiğini düşünüyorum. Zaman zaman aksaklıklar yaşansa da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlar ellerinden gelen gayreti gösterdi. Kurban Bayramı öncesinde konteynerlerin kaldırılması planlanıyordu. Esnaf olarak süre talebinde bulunduk ve yetkililer bu konuda bizlere yardımcı oldu. Şimdi ise iş yerlerimiz peyderpey teslim ediliyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni iş yerlerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Esnaflardan Hüseyin Katmer ise, "Bu süreç boyunca yetkililer bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Esnaf olarak yaşadığımız tüm zorluklara rağmen ekmeğimizi kazanmaya devam edebildik. Depremin ardından çok zor günler yaşadık. Ancak devletimizin ve ilgili kurumlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Verilen desteklerin bugün ayakta kalabilmemizde büyük payı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ