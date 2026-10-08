Kahramanmaraş'ta deprem sonrası Azerbaycan Mahallesi'nde esnaf kepenk açtı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası Azerbaycan Mahallesi'nde esnaf kepenk açtı

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Kahramanmaraş\'ta deprem sonrası Azerbaycan Mahallesi\'nde esnaf kepenk açtı
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Kahramanmaraş'ta Azerbaycan devleti tarafından yaptırılan bin 183 konut ve bin 595 iş yerinin bulunduğu Azerbaycan Mahallesi'nde esnaf yeniden kepenk açtı. Market ve çay ocağı gibi işletmeler faaliyete geçerken vatandaşlar ihtiyaçlarını mahalle içinden karşılamaya başladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde iş yerlerinin tamamlanmasıyla esnafların ticari hayatı yeniden başladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından Azerbaycan devleti tarafından yaptırılan bin 183 konut ve bin 595 iş yerinin bulunduğu mahallede, yeni yaşam alanlarının dolmasıyla birlikte ticari hareketlilik de başladı. Uzun süre sessiz kalan sokaklarda market, çay ocağı ve farklı işletmeler birer birer kepenk açarken, vatandaşlar da günlük ihtiyaçlarını mahalle içerisinden karşılamaya başladı. İş yerlerinin de faaliyete geçmesiyle birlikte sokaklar hareketlendi.

"Devletimize çok teşekkür ederiz"

Esnaf Nisanur Kaman, "Devletimiz çok kısa sürede tekrardan şehrimizi ayağa kaldırdı. Binalar inşa edilip dükkanlar ortaya çıktı. Bizler de market olarak açtık. Devletimize çok teşekkür ederiz. İnsanların buralara gelmesini bekliyoruz" dedi.

"Devletimiz yeni işyerimizi teslim etti"

Esnaf Duran Çetinkaya da "Azerbaycan Mahallesinde iş yerim vardı ve depremden dolayı iş yerimiz yıkıldı. Devletimiz yeni işyerimizi teslim etti. Tüm arkadaşlara hayırlı olsun diyor tüm esnaflarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Vatandaş Vakkas Turan ise, "Herkesi buralara bekleriz çok güzel yerler yapılmış" dedi.

Kaynak: İHA
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