Yazın toz, kışın çamur çilesi esnafı bezdirdi: "Burayı belediyenin yapması gerekiyor"

Kahramanmaraş'ta Yamanlar Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan alanda faaliyet gösteren esnaf, yolların asfaltlanmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek Dulkadiroğlu Belediyesi'nden yollara asfalt dökmesini bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Yamanlar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren yaklaşık 550 esnaf yolların asfaltlanmaması nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesini istiyor. Yetkililere tepki gösteren esnaf, sanayi sitesinin bulunduğu alandaki 12 sokağın hala asfaltlanmadığını söyledi. Yaz aylarında yoğun toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden esnaf, yaşanan sorunun hem çalışanları hem de müşterileri olumsuz etkilediğini kaydetti.

"Bir kişinin yaptığı bir hatanın cezasını yüzlerce esnaf çekmemeli"

Alanda yol çalışması beklediklerini ifade eden esnaf Remzi Baran, "Burada 550 iş yeri var. 12'ye yakın da sokağımız bulunuyor. 3 seneden beri kışın çamurdan, yazın da tozdan duramıyoruz. Birçok esnafımız burayı bırakıp başka sanayi sitelerine gitmeyi düşünüyor. 3 yıldır belediyeye söylüyoruz, kooperatifimiz de belediyeye söylüyor ancak bir türlü çözüm üretilmiyor. Kooperatif bu işin üzerine düşüyor ama belediye üzerine düşmüyor. Her şekilde sıkıntı yaşıyoruz. Altyapı çalışmalarımız bitti. Biz sadece yol istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Buradaki bütün esnaf mağdur durumda. Belediye yetkililerimizden yolların yapılmasını rica ediyoruz. Burada bir kişinin yaptığı bir hatanın cezasını yüzlerce esnaf çekmemeli. Normalde sokaklar Dulkadiroğlu Belediyesi'ne ait. Kooperatifimiz de bu konuda çalışmalar yapıyor, yolların yapılmasını istiyor. Ancak belediye, buranın kendi sorumluluğunda olmadığını söylüyor. Kooperatif ise belediyenin yapması gerektiğini ifade ediyor. Biz de esnaf olarak ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

"Burayı belediyenin yapması gerekiyor"

Esnafın iş yerlerini kapattıklarını da ifade eden esnaf Baran, "Biz insan değil miyiz? Vergimizi veriyoruz, su paramızı, elektrik paramızı, emlak vergimizi, tabela vergimizi ödüyoruz. Ama kimse bizi dikkate almıyor. Biz de bu şehre hizmet ediyoruz. Kahramanmaraş'a hizmet ediyoruz. Artık valimizden, milletvekillerimizden, il başkanlarımızdan, kaymakamlarımızdan ve belediye başkanlarımızdan destek bekliyoruz. 3 yıldır burada büyük sıkıntı çekiyoruz. Bir kişinin hatasının cezasını bütün esnaf çekiyor. Buraya geleli 3 yıl oldu, hala tozun ve çamurun içindeyiz. Nefes almakta zorlanıyoruz. Yetkililerimizin burada çalışıp bu şartları görmesini isteriz. Sürekli belediyeyi arıyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Valimizden de yardım bekliyoruz. Sorun artık dayanılmaz noktaya geldi. Kooperatifimiz de mücadele ediyor ancak onların da imkanları sınırlı. Sonuçta burayı yine belediyenin yapması gerekiyor. Belediye başkanımıza da defalarca söyledik. Dulkadiroğlu Belediyesi'ne birçok kez gidildi. Kooperatif Başkanımız Mustafa Yaman da sürekli görüşmeler yaptı. Ancak hala somut bir sonuç alamadık. Her sorduğumuzda biraz daha beklememiz söyleniyor. Ancak burada aktif olarak çalışan yüzlerce insan var. Daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Aşağıdaki yollar buradan da kötü durumda. Araçlar ilerleyemiyor. Yazın yoğun tozdan, kışın ise çamurdan dolayı büyük sıkıntı yaşanıyor. Solunum rahatsızlığı olan insanlar burada çalışmakta zorlanıyor. Hatta bazı esnafımız iş yerlerini kapatıp gitmeyi düşünüyor. Eğer yollar yapılmazsa yarın burada kimsenin kalmayacağından endişe ediyoruz" diye konuştu.

Esnaf Erol Akça da, "Toz ve pislikten bizler ve müşteriler duramıyor. Gelen müşterilerimiz bir daha gelmiyor. Ben başka yerden dükkan kiraladım burayı kapatıp gideceğim. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı'nın yanına gittim, 'biraz müsaade edin, yollarınızı tekrardan yapacağız kooperatifle beraber ortak çalışmamız var ve valimiz oraya ödenek ayırdı, yollarınız yapılacak iki aya' dedi ve üzerinden 6 ay geçti bir tanesi gelip bakmıyor" diye konuştu.

Esnaf Sinan Kahraman ise özellikle kış aylarında yollarda çamur ve yol bozukluğu nedeniyle müşterilerin gelmediğini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ