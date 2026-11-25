Kahramanmaraş'ta sağanak su birikintilerine neden oldu, şimşekler geceyi aydınlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak kent merkezinde etkili oldu; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, şimşekler geceyi aydınlattı. Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalıştı; kent genelinde olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, kentin birçok noktasında su birikintilerine neden olurken, peş peşe çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde aniden basılan yağmur kent merkezinde etkili oldu. Yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler dikkat çekti. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, belediye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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