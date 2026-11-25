Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, kentin birçok noktasında su birikintilerine neden olurken, peş peşe çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde aniden basılan yağmur kent merkezinde etkili oldu. Yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler dikkat çekti. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, belediye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.