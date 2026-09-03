Kahramanmaraş'ta tarihi Çiftaslan Konağı'nın restorasyonu 32 milyon TL yatırımla başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tarihi Çiftaslan Konağı'nın restorasyonu 32 milyon TL yatırımla başladı

Kahramanmaraş\'ta tarihi Çiftaslan Konağı\'nın restorasyonu 32 milyon TL yatırımla başladı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Kayabaşı Mahallesi'ndeki tarihi Çiftaslan Konağı'nın restorasyon çalışmalarına başladı. Toplam 32 milyon TL yatırımla yürütülen projenin 2027 Ocak ayında tamamlanması ve konağın özgün mimarisiyle şehrin kültürel yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan tarihi Çiftaslan Konağı'nın restorasyonuna başladı.

Kahramanmaraş'ın tarihi dokusunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan tarihi Çiftaslan Konağı da kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. Kamulaştırma ve ihale süreçleri tamamlanan tarihi konakta restorasyon çalışmaları fiilen başladı. Çalışmaların ilk aşamasında yapının mevcut durumunun korunması ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda konağın taşıyıcı sisteminin güvenliğinin sağlanması amacıyla geçici çelik destekler oluşturulurken, zaman içerisinde zarar gören ve özgün niteliğini kaybeden bölümlerde söküm ve temizleme çalışmaları yürütülüyor. Yapının çevresinde de restorasyon faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla şantiye düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Restorasyonun ilerleyen aşamalarında ise konağın özgün taş ve ahşap mimari unsurları yeniden ele alınacak. Yapının mevcut mimari karakterinin korunması ve mümkün olduğunca özgün malzeme, teknik ve detayların yaşatılması hedefleniyor.

20'nci yüzyılın başlarında, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde inşa edildiği tahmin edilen Çiftaslan Konağı, Kahramanmaraş'ın köklü sivil mimari geleneğinin önemli örnekleri arasında yer alıyor. Restorasyon projesinde yapının yalnızca fiziksel olarak yenilenmesi değil, sahip olduğu tarihi karakterin ve mimari kimliğin korunması da öncelikli tutuluyor. Bu doğrultuda yapının taşıyıcı sistemi, cephe düzeni, ahşap ve taş işçiliği ile geleneksel mimari unsurlarının uzman ekiplerin gözetiminde titizlikle restore edilecek. Çalışmalar tamamlandığında Çiftaslan Konağı'nın, geçmişten günümüze ulaşan mimari özellikleri korunarak yeniden şehrin kültürel yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 32 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen Çiftaslan Konağı Restorasyon Projesi'nin 2027 yılının Ocak ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte Çiftaslan Konağı'nın özgün taş ve ahşap dokusunun yeniden ortaya çıkarılması, geleneksel mimari unsurlarının korunması ve tarihi yapının Kahramanmaraş'ın kültürel mirasındaki yerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Böylece şehir tarihinin önemli tanıklarından biri olan Çiftaslan Konağı, geçmişin izlerini koruyan özgün mimarisiyle yeniden görünür hale gelecek ve Kahramanmaraş'ın tarihi dokusunun gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kahramanmaraş'ta tarihi Çiftaslan Konağı'nın restorasyonu 32 milyon TL yatırımla başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta tarihi Çiftaslan Konağı'nın restorasyonu 32 milyon TL yatırımla başladı - Son Dakika
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