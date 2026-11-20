Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentte geçici iskan amacıyla kurulan 22 bin konteynerden geriye yaklaşık 500'ünün kaldığını belirterek, bir iki ay içerisinde konteyner kentlerin tamamen kaldırılacağını söyledi. Ünlüer, yıl sonuna kadar geçici iş yerlerinin de kaldırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremleri sonrası 52 farklı alanda kurulan konteyner kentlerde bugüne kadar yaklaşık 21 bin 500 konteyner kaldırıldığını ifade etti. Kalıcı konutların teslim edilmesiyle boşaltılan alanlarda söküm çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ünlüer, geçici iş yerlerinin de yıl sonunda kaldırılacağını söyledi. Vali Ünlüer, "Geçici iskan olarak kurduğumuz 22 bin konteynerimiz vardı. 52 alanda kurmuştuk bunu. Bunlar artık konutlar, kalıcı konutlar teslim edilmeye başlandıktan sonra biz de bunları kaldırmayı, aynı eş zamanlı olarak başladık. Bugün itibarıyla 500 civarında dolu konteynerimiz kalmış durumda. Bunlar da Doğukent ve Güneşevler'deki yerinde dönüşüm projemiz tamamlandıkça, bu da bir iki ay içerisinde tamamlanmış olacak. Geçici iskanı ilimizde tamamen kaldırmış olacağız. Geçici konteyner iş yerleriyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu da Büyükşehir Belediyesiyle yaptığımız protokolle yıl sonuna kadar inşallah bu geçici iş yerlerini de tamamlayıp kaldırmış olacağız ve şehrimizi artık deprem görüntüsünden tamamen kurtarmış olacağız" dedi.

Deprem sonrası tarihi değerlerin restorasyon ve çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Ünlüer, "Özellikle şehrimizde koruma altında olan tarihi eserlerimiz oldukça fazla. Bu alanda da hem koruma kurullarıyla hem de özellikle Kültür Bakanlığımızın ilgili birimleriyle yoğun çalışmalarımız var. Tarihi Maraş konaklarımız var, camilerimiz var, hamamlarımız var, mescitlerimiz var. Bunların da restorasyonu çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 35 civarında tarihi camimizi de ibadete açtık. Yıl sonuna kadar da diğerlerini de açarak artık şehrimizde diğer alanlarda olduğu gibi bu kültür ve sanat alanında da, tarihi alanlarda da ciddi bir iyileştirme yapmış olacağız inşallah" diye konuştu.