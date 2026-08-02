Kaldırıma Park Eden Araç Yayaları Zor Duruma Soktu
Eskişehir'de, park edilen otomobil yayaların kaldırıma erişimini engelledi, geçişler zorlaştı.
Eskişehir'de kaldırıma park edilen otomobil, yayaların geçişini zorlaştırdı.
Kent merkezindeki sokak üzerinde park halinde bulunan 34 PKY 853 plakalı otomobilin, yayaların kullanımına ayrılan kaldırımı tamamen kapattığı görüldü. Özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve bebek arabası kullanan aileler için geçişler güçleşti.
Kaynak: İHA
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