Tatilcilerin akınına uğrayan Kandıra'da 387 ton atık toplandı - Son Dakika
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Tatilcilerin akınına uğrayan Kandıra'da 387 ton atık toplandı

Tatilcilerin akınına uğrayan Kandıra\'da 387 ton atık toplandı
20.07.2026 13:07  Güncelleme: 13:10
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 12 plajda, 1 Haziran'dan itibaren yapılan temizlik çalışmalarında 387 ton evsel atık toplandı. 105 personel ve geniş makine filosuyla 7/24 hizmet veriliyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahillerde, deniz sezonunun başladığı 1 Haziran'dan itibaren 387 ton evsel atık toplandı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çevre illerden de yoğun ziyaretçi ağırlayan Kandıra'da, artan atık yüküne karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yürütülüyor. Vatandaşların deniz ve kumsallardan sağlıklı ve güvenli bir ortamda faydalanabilmesi amacıyla, bölgedeki 7'si mavi bayraklı, 5'i halk plajı olmak üzere toplam 12 plajda mesai yapılıyor. Ekiplerin 1 Haziran'dan bu yana yürüttüğü çalışmalarda, sahillerden 387 ton evsel atık toplandı.

Hafta sonları yoğunluğun daha da arttığı kumsallar, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanlarında oluşan atıklara 105 personel tarafından 7 gün 24 saat esasıyla müdahale ediliyor.

Sahadaki temizlik operasyonlarında; 3 kum temizleme traktörü, 2 kamyon, 1 çöp taksi, 6 transit kasalı araç, 2 iş makinesi ve 4 akülü çöp toplama aracından oluşan geniş bir makine filosu aktif olarak kullanılıyor. Toplanan atıkların bölgeden hızla uzaklaştırılmasıyla plajlar her gün yeniden vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tatilcilerin akınına uğrayan Kandıra'da 387 ton atık toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatilcilerin akınına uğrayan Kandıra'da 387 ton atık toplandı - Son Dakika
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