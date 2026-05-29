Kano Sezonu Başlamadı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeni ile kano sezonu açılmadı.

Tomarza'nın doğa turizmi ve su sporları açısından önemli merkezlerinden biri olan Tomarza Zamantı Irmağı'nda, 2026 yılı kano sezonu henüz başlayamadı. Bölgede su seviyesinin artması ve ırmağın taşkın şekilde akması nedeniyle kano turlarının güvenli şekilde gerçekleştirilemediği belirtildi. Özellikle yaz aylarında adrenalin ve doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Zamantı Irmağı'nda, artan su debisi nedeniyle sezon açılışının ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Yetkililer ve organizasyon ekipleri, ziyaretçilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade ederek mevcut şartlarda kano faaliyetlerinin uygun olmadığını vurguladı.

Edinilen bilgilere göre, hava şartları ve su seviyesinin normale dönmesinin ardından kano turlarının Haziran ayı içerisinde başlaması planlanıyor. Bölgeye gelmeyi planlayan vatandaşların ise güncel duyuruları takip etmeleri istendi. Doğal güzellikleri ve eşsiz parkurlarıyla dikkat çeken Tomarza Zamantı Irmağı'nın, sezonun açılmasıyla birlikte yeniden doğa ve spor tutkunlarını ağırlaması bekleniyor. - KAYSERİ