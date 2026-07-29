Kapadokya Balon Festivali Rüzgar Nedeniyle Erteleniyor - Son Dakika
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Kapadokya Balon Festivali Rüzgar Nedeniyle Erteleniyor

Kapadokya Balon Festivali Rüzgar Nedeniyle Erteleniyor
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Kuvvetli rüzgar nedeniyle Kapadokya'daki balon turları iptal edildi, festival bir gün ertelendi.

Nevşehir ve çevresinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, Kapadokya'da sıcak hava balonu faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün gerçekleştirilemeyen balon turlarının ardından, yarın başlaması planlanan Kapadokya Balon Festivali de bir gün ertelendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün uçuş emniyetini esas alan değerlendirmeleri doğrultusunda, bölgede sıcak hava balonlarının kalkışına izin verilmedi. Böylece Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, peribacalarını gökyüzünden izleme fırsatını bugün değerlendiremedi. Organizasyon komitesince alınan kararla, 30 Temmuz'da başlaması planlanan Kapadokya Balon Festivali'nin açılışı 31 Temmuz'a ertelendi.

Bu yıl 10 farklı ülkeden figürlü balonların katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde, birbirinden farklı tasarımlara sahip özel şekilli balonlar Kapadokya semalarını renklendirecek. Hava şartlarının elverişli olması halinde festival, 31 Temmuz'dan itibaren planlanan program doğrultusunda devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kapadokya Balon Festivali Rüzgar Nedeniyle Erteleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya Balon Festivali Rüzgar Nedeniyle Erteleniyor - Son Dakika
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