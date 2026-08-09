Kapıdağ Yarımadası\'nda Çevre Kirliliği Sorunu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Kapıdağ Yarımadası'nda yol kenarlarına ve falezlere bırakılan atıklar çevre kirliliğine neden oluyor.

Kapıdağ Yarımadası'nda farklı noktalarda yol kenarları ve falezlerde inşaat molozları, evsel atıklar, eski yataklar, mobilya parçaları, plastik, strafor, lastik ve çeşitli çöplerin bulunduğu görüldü. Bazı bölgelerde yol kenarlarına bırakılan atıkların yağış ve diğer doğal etkenlerle falezlerden aşağıya sürüklendiği, kıyı kesimlerine ve denize kadar ulaştığı gözlendi. Kapıdağ Yarımadası'nı ziyaret eden vatandaşlar, bölgede biriken atıkların temizlenmesini ve gelişigüzel çöp dökümünün önlenmesini istedi. Vatandaşlar, bölgede denetimlerin artırılması, atıkları bırakan kişilerin tespit edilmesi ve çevre temizliğinin yapılması için yetkililerden çalışma yapılmasını beklediklerini belirtti.