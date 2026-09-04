Karabük Belediyesi okullarda yeni eğitim yılı öncesi kapsamlı temizlik çalışması başlattı - Son Dakika
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Karabük Belediyesi okullarda yeni eğitim yılı öncesi kapsamlı temizlik çalışması başlattı

Karabük Belediyesi okullarda yeni eğitim yılı öncesi kapsamlı temizlik çalışması başlattı
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Karabük Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi şehirdeki okullarda tazyikli suyla yıkama ve detaylı temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, öğrenci ve öğretmenlerin yeni döneme pırıl pırıl bir çevrede başlaması için okul bahçeleri ve çevrelerinin hazır hale getirildiğini söyledi.

Karabük Belediyesi tarafından yeni eğitim-öğretim yılı öncesi şehirdeki okullarda geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Ekipler; okul bahçelerinden giriş yollarına ve kaldırımlara kadar geniş bir alanda tazyikli suyla yıkama ve detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Yıl boyunca korunması hedeflenen hijyen standartlarının ilk adımı olan bu uygulamalarla, öğrenci ve öğretmenlerin yeni döneme ferah bir ortamda başlangıç yapması amaçlanıyor. Yürütülen hummalı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, hedeflerinin çocukların neşeyle ve güvenle adım atacakları bir okul ortamı hazırlamak olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması, bizlerin temel sorumlulukları arasında yer alıyor. Eğitim maratonu başlamadan önce kentimizdeki okulların çevresini ve bahçelerini detaylıca yıkayıp temizleyerek evlatlarımıza hazır hale getiriyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yeni döneme pırıl pırıl bir çevrede, moral ve motivasyonu yüksek şekilde başlasın. Karabük Belediyesi olarak yarınlarımızı emanet ettiğimiz gençlerimizin her adımında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı, öğretmenlerimize ve velilerimize de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Karabük Belediyesi okullarda yeni eğitim yılı öncesi kapsamlı temizlik çalışması başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Belediyesi okullarda yeni eğitim yılı öncesi kapsamlı temizlik çalışması başlattı - Son Dakika
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