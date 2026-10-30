Karabük Belediyesi otobüslerini COP31 ulaşım hizmeti için Antalya'ya gönderdi - Son Dakika
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Karabük Belediyesi otobüslerini COP31 ulaşım hizmeti için Antalya'ya gönderdi

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Karabük Belediyesi otobüslerini COP31 ulaşım hizmeti için Antalya\'ya gönderdi
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Karabük Belediyesi, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için otobüslerini ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere gönderdi. Başkan Özkan Çetinkaya, bu desteğin ülkenin ortak hedefleri doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Karabük Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için ulaşım desteği sağlayacak.

Karabük Belediyesi, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ulaşım hizmetlerine destek vermek amacıyla otobüslerini görevlendirdi.

Belediye tarafından görevlendirilen otobüsler, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek uluslararası organizasyonun ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Antalya'ya gönderildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı, temiz enerjiye geçiş ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel konuların ele alınması bekleniyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Türkiye'nin önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu belirterek, belediyenin imkanlarını yalnızca kent ihtiyaçları için değil, ülkenin ortak hedefleri doğrultusunda da değerlendirdiklerini ifade etti.

Kurumlar arası dayanışmaya önem verdiklerini aktaran Çetinkaya, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiklerini kaydederken, zirvenin çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve gelecek nesiller adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
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