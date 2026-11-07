Karabük Safranbolu'da 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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Karabük Safranbolu'da 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü

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Karabük Safranbolu\'da 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü
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Karabük Safranbolu\'da 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ormanlar beyaza bürünürken sonbahar renklerinin yerini kış manzaraları aldı, o anlar dronla görüntülendi.

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, o anlar dron ile görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık 10 gün önce sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen ormanlar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Sonbahar renklerinin yerini kış manzaralarına bıraktığı bölgede güzel görüntüler oluştu. o anlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
SafranboluKarabükGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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