Kentin önemli kış turizmi noktalarından Keltepe Kayak Merkezi, Karabük'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yaklaşık 2 bin rakımlı merkezde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Gece saatlerinde başlayan yağışın ardından kayak merkezindeki pistler ve çevredeki ormanlık alanlar karla kaplandı. Bölgede etkili olan kar yağışı, kış manzaralarını da beraberinde getirdi.

Karabük şehir merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi, farklı zorluk seviyelerindeki pistleriyle hem kayak öğrenmek isteyenlere hem de deneyimli kayakseverlere hitap ediyor. Merkezde 5 bağımsız pist, 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve yeni başlayanlar için baby lift sistemi yer alıyor.

Günübirlik ziyaretçilere hizmet veren kayak merkezinde kar yağışının sürmesi, yeni kayak sezonu öncesinde kış turizmi açısından umut verici görüntüler oluşturdu. Keltepe Kayak Merkezindeki kar yağışı dron ile görüntülendi.