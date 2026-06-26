Karabük'te Sel, Çeltik Tarlasında Zarara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Sel, Çeltik Tarlasında Zarara Yol Açtı

Karabük\'te Sel, Çeltik Tarlasında Zarara Yol Açtı
26.06.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'teki sağanak sonrası oluşan yaka seli, çeltik tarlasında 30 dönüm zarara neden oldu.

Karabük'te etkili olan sağanak yağmurun ardından ormandan gelen yaka seli, yaklaşık 30 dönüm büyüklüğündeki çeltik tarlasında zarara yol açtı.

Olay, Cemaller köyü 106 mevkisinde Halit Gömeç'e ait çeltik tarlalarında meydana geldi. Dün etkili olan şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağışın ardından ormanlık alandan gelen yaka seli tarlaya ulaştı.

Sel sularının sürüklediği odun parçaları ve çeşitli orman atıkları önce 2 bin dönüm alanı sulayan su kanalını tıkadı, ardından çeltik ekili alana taşındı.

Sel nedeniyle yaklaşık 30 dönümlük tarım arazisinde zarar oluştu.

Zarar gören tarlalarda Gömeç ailesi temizlik çalışmaları başlatılırken, afet sonrası ilgili kurumların ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın girişimleriyle temizlik için DSİ'den eksvatör gönderildiği öğrenildi.

Çeltik tarlasında çalışmalara yardımcı olan Halit Gömeç'in babası Mehmet Gömeç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün saat 17.30-18.00 sıralarında bir kara bulut kapladı. Yarım saat içerisinde yağmur ve dolu ile karışık yağış meydana geldi. Sonrasında ormandan gelen yaka seli, su kanallarını ve çeltik tarlalarını doldurdu" dedi.

Sel nedeniyle yaklaşık 30 dönüm alanda tahribat oluştuğunu dile getiren Gömeç, "Bu selin çıkmasının sebebi, yanan orman bölgesinde orman işçilerinin yaptığı yollardır. Vermişler işleri şirkete, ormanın içerisini köstebek yuvasına çevirmişler. Toprağı oynatmışlar. Suyu alan toprak yürüdü geldi sele dönüştü. Irmak gibi sel gelmiş. Odun parçalarını getirmiş" diye konuştu.

"45 senedir burada yaşıyorum. Bu araziye bir selin düştüğünü hatırlamış değilim" diyerek duruma tepki gösteren Gömeç, olaydan sonra çocuklarının zarar gören tarlaları temizlemekle uğraştığını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Karabük, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karabük'te Sel, Çeltik Tarlasında Zarara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 16:00:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Karabük'te Sel, Çeltik Tarlasında Zarara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.