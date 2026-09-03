Karabük\'teki 6 gölete 105 bin yavru balık salındı, protokol törene katıldı

Karabük'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göl ve göletlere 105 bin yavru balık bırakıldı.

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, gelecek nesillere sağlıklı su kaynaklarının bırakılması ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kentteki çeşitli göletler balıklandırıldı.

Bu kapsamda Ovacık ilçesindeki Hatipoğlu Göleti, Eskipazar ilçesindeki Ova Göleti ile Eflani ilçesindeki Bostancı, Kadıköy, Ortakcılar ve Gökgöz göletlerine yavru balık salındı.

Ovacık Hatipoğlu Göleti'nde gerçekleştirilen programa, Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İl Müdür Vekili Fatoş Şahin, Ovacık İlçe Müdürü Ramazan Şahin, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Erhan Yüzbaşıoğlu ile teknik personel katıldı.