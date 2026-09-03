Karabük'teki Bulak Kanyonu'nda iki yaban domuzunun kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Karabük'teki Bulak Kanyonu'nda iki yaban domuzunun kavgası kameraya yansıdı

Karabük\'teki Bulak Kanyonu\'nda iki yaban domuzunun kavgası kameraya yansıdı
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Karabük ile Safranbolu arasındaki Bulak Kanyonu'na inen iki yaban domuzu kavga etti. Görgü tanığı o anları cep telefonuyla kaydetti; domuzlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Karabük'te kanyona inen iki yaban domuzunun birbirleriyle mücadele ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük ile Safranbolu ilçeleri arasındaki Bulak Kanyonu'na inen iki yaban domuzu bir birleriyle kavga etmeye başladı. Domuzların kavga ettiğini gören bir kişi, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, iki yaban domuzunun bir süre birbirleriyle mücadele ettiği anlar yer aldı.

İki yaban domuzu bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Karabük'teki Bulak Kanyonu'nda iki yaban domuzunun kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

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