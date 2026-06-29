Yol kenarları çöple doldu, mahalleli isyan etti

İzmir'in Karaburun ilçesinde konteynerlerin kaldırıldığı bir sokak çöplüğe dönerken, pis koku ve yaban domuzu istilasından korkan mahalleli duruma isyan etti.

Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi 86'ncı Sokak'ta, çöp konteynerlerinin kaldırılması sebebiyle yol kenarları çöplüğe döndü. Evsel atıklar, plastikler ve molozlarla dolan sokakta oluşan çevre kirliliğine vatandaşlar sitem etti. Sıcaklarla birlikte artan sineklere ve pis kokuya maruz kalan çevre halkı, çöplerin kaldırılmamasından şikayet ederek, Karaburun Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Çöp sebebiyle gelen domuzlar çocuklarımıza zarar verebilir"

Temizlik ve çöp toplama konusunda boş vermişlik başladığını belirten çevre sakini, "Yaz da geldi. İnsanlar bahçelerini topladı. Bahçelerden çıkan molozlar buraya atılıyor. Mordoğan'ı çöpsüz şekilde görmek istiyoruz. Çöp sebebiyle gelen domuzlar çocuklarımıza zarar verebilir" diye konuştu.

Temizlik ve hijyenin belediyenin asli görevi olduğuna dikkat çeken bir başka mahalle sakini ise "Sağlık açısından zararlı. İlerisi deniz. İnsanlar bu yolu çok sık kullanıyor. Önceden burada çöp arabaları vardı. Sonradan kaldırıldı" dedi.

Öte yandan konuyla ilgili yetkililerle görüştüklerini söyleyen çevre sakinleri, 'sokakta manevra alanı olmadığı için çöp arabası yola giremiyor. O yüzden çöp konteynerleri kaldırıldı' yanıtını aldıklarını ileri sürdü. - İZMİR