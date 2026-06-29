Yol kenarları çöple doldu, mahalleli isyan etti - Son Dakika
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Yol kenarları çöple doldu, mahalleli isyan etti

Yol kenarları çöple doldu, mahalleli isyan etti
29.06.2026 16:57  Güncelleme: 17:02
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İzmir'in Karaburun ilçesinde çöp konteynerlerinin kaldırılmasıyla sokak çöplüğe döndü. Pis koku ve yaban domuzu istilasından korkan mahalleli belediyeye tepki gösterdi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde konteynerlerin kaldırıldığı bir sokak çöplüğe dönerken, pis koku ve yaban domuzu istilasından korkan mahalleli duruma isyan etti.

Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi 86'ncı Sokak'ta, çöp konteynerlerinin kaldırılması sebebiyle yol kenarları çöplüğe döndü. Evsel atıklar, plastikler ve molozlarla dolan sokakta oluşan çevre kirliliğine vatandaşlar sitem etti. Sıcaklarla birlikte artan sineklere ve pis kokuya maruz kalan çevre halkı, çöplerin kaldırılmamasından şikayet ederek, Karaburun Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Çöp sebebiyle gelen domuzlar çocuklarımıza zarar verebilir"

Temizlik ve çöp toplama konusunda boş vermişlik başladığını belirten çevre sakini, "Yaz da geldi. İnsanlar bahçelerini topladı. Bahçelerden çıkan molozlar buraya atılıyor. Mordoğan'ı çöpsüz şekilde görmek istiyoruz. Çöp sebebiyle gelen domuzlar çocuklarımıza zarar verebilir" diye konuştu.

Temizlik ve hijyenin belediyenin asli görevi olduğuna dikkat çeken bir başka mahalle sakini ise "Sağlık açısından zararlı. İlerisi deniz. İnsanlar bu yolu çok sık kullanıyor. Önceden burada çöp arabaları vardı. Sonradan kaldırıldı" dedi.

Öte yandan konuyla ilgili yetkililerle görüştüklerini söyleyen çevre sakinleri, 'sokakta manevra alanı olmadığı için çöp arabası yola giremiyor. O yüzden çöp konteynerleri kaldırıldı' yanıtını aldıklarını ileri sürdü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karaburun, 3. Sayfa, Belediye, İzmir, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yol kenarları çöple doldu, mahalleli isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bireylül Alagöz Bireylül Alagöz:
    karaburun'da durum cidden kötü. konteynerlerin kaldırılması gereksiz bir karar gibi görünüyor. belki de şehirlerin altyapısı değişiyor ama bu değişim insanlara zor geliyor. çöp problemi geçmişte vardı, şimdi de var. toplumun temizlik anlayışı da çok değişmedi herhalde. 0 0 Yanıtla
  • Mine Cansu Uzun Mine Cansu Uzun:
    Yani çöp konteynerleri kaldırıldı da sokağa mı atıcaklar çöpü? Manevra alanı olmuyorsa başka çözüm bulunur. Vergi veriyoruz ya, bu kadar temel hizmet beklenmez mi? Hem de sağlık riski var, hijyen konusu. Sorumluların böyle sorunlara karşı refleksi yok mu? 0 0 Yanıtla
  • Fatma İzmirli Fatma İzmirli:
    Yazık ya bu ne hal böyle!!! Ben de Karaburun'da oturuyorum ve durum gerçekten berbat. Evimin önü çöple dolup taşıyor, kokudan nefes almıyorum. Belediye ne yapıyor anlamıyorum ben :( 0 0 Yanıtla
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