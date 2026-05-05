Karadeniz'de Yangın Riski İçin Helikopter Görevde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz'de Yangın Riski İçin Helikopter Görevde

Karadeniz\'de Yangın Riski İçin Helikopter Görevde
05.05.2026 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, orman yangınlarına hızlı müdahale sağlayacak.

Orman Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nde artan yangın riskine karşı hava gücünü devreye aldı. Amasya'nın Merzifon ilçesine konuşlandırılan yangın söndürme helikopteriyle, özellikle Orta Karadeniz'de muhtemel orman yangınlarına hızlı müdahale hedefleniyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasındaki Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerinde görev yapacak helikopterin yangınlara ilk müdahale süresini kısaltarak büyümeden kontrol altına alınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce kiralanan AW-109 tipi 500 litrelik Hafif- 02 kodlu helikopter 30 Eylül'e kadar süreyle orman yangınlarına erken müdahale etmek amacıyla Amasya Merzifon Havalimanı'nda konuşlandı.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, Ağaçlandırma Şube Müdürü Ali Vatansever ve Amasya Orman İşletme Müdürü Oktay Tekin, görevli ekibi ziyaret ederek helikopter ile test uçuşları hakkında bilgiler aldı. Bölge Müdürü Özer, yangınsız ve kazasız bir sezon dileklerinde bulundu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karadeniz'de Yangın Riski İçin Helikopter Görevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:02:51. #7.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Yangın Riski İçin Helikopter Görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.