Karakaya Barajı Yolunda Hasar!

Karakaya Barajı yolunda yağışlar sonucu hasar oluştu. Vatandaşlar bozuk güzergahın onarılmasını talep etti.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçe merkezi ile Karakaya Barajı arasındaki 30 kilometrelik yolda yağışlar sonrası çukurlar oluştu. Bölge halkı yoldaki bozulmanın araçlara zarar verdiğini, kazalara yol açtığını söyledi. Yolun hasarlı kısımlarının onarılması istendi.

Geçtiğimiz günlerde baraj havzalarının dolması ile birlikte Karakaya Barajından da 7 yılın ardından su tahliyesi yapılmış, adeta görsel şölene dönen su tahliyesini izlemek için binlerce vatandaş bölgeyi ziyaret etmişti. Ziyaretçilerden biri olan Hatice Demirci, "Çüngüş ilçe merkezi ile Karakaya Barajı arasındaki yol bozuk. Yollarda oluşan derin çukurlar kazalara davetiye çıkartıyor. Yolun onarılmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR