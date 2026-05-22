Karakoçan\'da müftülük hizmet binası ve Kur\'an kursu için temel atıldı

Karakoçan'da yapımı planlanan müftülük hizmet binası ile Ayten Sultan Kur'an Kursu için temel atma töreni yapıldı.

Malatyalı Hayırsever Mehmet Hanefi Kadife tarafından yaptırılacak olan Karakoçan Müftülük Hizmet Binası ile Ayten Sultan Kur'an Kursu için temel atma töreni yapıldı. Tören Karakoçan Kaymakamı Furkan Seyman, İlçe Müftüsü Sezgin Dülgeroğlu, Hayırsever Mehmet Hanifi Kadife ve ailesi, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldılar. Temel atma töreni Kırkpınar Mahallesi Çayır Sokak Karakoçan adresinde yapıldı.

Karakoçan Kaymakamı Furkan Seyman, "Bu mübarek Cuma günü Karakoçanlı vatandaşlarımız için böyle hayırlı bir temel atma töreninde olduğumuz için hepinize teşekkürler. Öncelikle Hayırsever Mehmet amcamızdan Allah razı olsun, Cenab-ı Allah eşine teyzemize rahmetiyle muamele etsin inşallah, bu organizasyonda bu faaliyette emeği geçen herkese tüm kurumlara kuruluşlarımıza bakanlığımıza, belediyemize bütün her kese ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı i hizmetlere vesile olur diyoruz. Herkesin eline emeğine sağlık hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Karakoçan İlçe Müftüsü Sezgin Dülgeroğlu: "Karakoçan Müftülük Hizmet Binası ve Ayten Sultan Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezimizin Projesini anlatmak isterim. İnşaatımız 315 metrekare üzerinde inşa edilecektir. Bodrum ve +2 kat olmak üzere inşa edilmekte. Bodrum katında gençlik merkezimiz ve konferans salonumuz olacaktır. Giriş katında Ayten Sultan Kur'an Kursumuz olacak. Kur'an kursunuz 3 sınıf ve mutfak ve oyun alanında ibarettir. Öğlen ve sabah olmak üzere toplam 90 öğrenciye inşallah hizmet edecektir. En üste ise müftülük hizmet binamız olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurban kesildi ve inşaatın ilk harcı döküldü. Misafirlere un helvası ve baklava ikramı yapıldı. - ELAZIĞ