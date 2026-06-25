Karam: Turhal'ın Sevimli Saksağanı - Son Dakika
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Karam: Turhal'ın Sevimli Saksağanı

Karam: Turhal\'ın Sevimli Saksağanı
25.06.2026 09:33
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Esnaf İlknur Bozdemir, yaralı saksağanı besleyerek dükkanının maskotu haline getirdi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir esnafın yaralı halde bulup sahip çıktığı saksağan yavrusu, bir ayda iş yerinin sevimli maskotu oldu.

Turhal ilçesinde yaklaşık bir ay önce sabah saatlerinde iş yerini açan İlknur Bozdemir, dükkanın önünde yuvadan düşmüş ve yaralanmış halde bir saksağan yavrusu buldu. Kuşu ölüme terk etmeyen Bozdemir, tedavisini yaptırdıktan sonra bakımını üstlendi. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan saksağana "Karam" adını veren Bozdemir, onu adeta ailesinden biri gibi görmeye başladı. Bozdemir, her gün Karam'ı eliyle besliyor. İş yerine birlikte geldiklerini belirten Bozdemir, saksağanın kısa sürede dükkanın maskotu haline geldiğini ifade etti.

Karam'ı doğaya yeniden kazandırmak istediğini ancak ondan ayrılmanın da kolay olmadığını belirten İlknur Bozdemir, "Sabah kahvaltılarımızı beraber yapıyoruz. Masada gezmeyi çok seviyor. Masa kurulduğu zaman ilk işi hemen masaya gelmek oluyor. Sonra da beraber iş yerine geliyoruz. Buranın da maskotu oldu. Herkesi çok seviyor. Bunu nasıl uçuracağız onu hiç bilemiyorum. Alıştım da. İnşallah kendisi bir tur atıp tekrar geri gelir" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Turhal, Yaşam, Çevre, Tokat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karam: Turhal'ın Sevimli Saksağanı - Son Dakika

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