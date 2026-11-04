Karaman Ayrancı'da Divle yakınındaki mesire alanı sonbaharda görsel şölen sunuyor - Son Dakika
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Karaman Ayrancı'da Divle yakınındaki mesire alanı sonbaharda görsel şölen sunuyor

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Karaman Ayrancı\'da Divle yakınındaki mesire alanı sonbaharda görsel şölen sunuyor
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Karaman Ayrancı\'da Divle yakınındaki mesire alanı sonbaharda görsel şölen sunuyor
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Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki İnönü Kamp ve Mesire Alanı, sonbaharda kavak ağaçlarının sararan yapraklarıyla ziyaretçilere görsel bir manzara sunuyor. Divle köyü yakınındaki alan, özellikle fotoğraf çektirmek isteyen doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki İnönü Kamp ve Mesire Alanı, sonbaharın gelişiyle sarı ve kahverenginin tonlarına bürünerek ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü yakınlarında bulunan İnönü Kamp ve Mesire Alanı, sonbaharın renkleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. İlçe merkezine 10, Karaman şehir merkezine ise 50 kilometre uzaklıkta bulunan mesire alanındaki kavak ağaçlarının sararan yaprakları, ortaya güzel manzaralar çıkarıyor. Ağaçlardan dökülerek zemini kaplayan yapraklar, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Sonbaharın tüm renklerini yansıtan mesire alanına gelen vatandaşlar, sarı ve kahverenginin hakim olduğu kavaklıkta yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarıyor. Özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline gelen bölge, doğal fotoğraf stüdyosunu aratmayan manzaralar sunuyor.

Aileleriyle birlikte bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, İnönü Kamp ve Mesire Alanı'nın özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti. Sonbahar manzarasında fotoğraf çektirmek için bölgeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, mesire alanının kamp yapmak ve doğayla vakit geçirmek isteyenlerden de yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kaynak: İHA
AyrancıKaramanTurizmŞölenİnönüYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman Ayrancı'da Divle yakınındaki mesire alanı sonbaharda görsel şölen sunuyor - Son Dakika
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