Karapınar\'da Turist Akını

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl ile yakınlarında bulunan lavanta bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldi.

Karapınar'ın tarihi ve doğal güzellikleri, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. İlçenin önemli ulaşım güzergahlarından biri üzerinde bulunması da gelen ziyaretçi sayısını artıran önemli etkenler arasında yer alıyor. Karapınar'ı ziyaret eden vatandaşlar, Acıgöl'ün serin sularında yüzerek sıcak yaz günlerinde hem serinliyor hem de stres atıyor. Acıgöl'ün hemen yanında yer alan lavanta bahçesi ise mor renkleri ve kokusuyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Lavanta bahçesinde bulunan seyir terasına çıkan ziyaretçiler, Acıgöl'ün eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. - KONYA