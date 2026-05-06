Karasu'da Kıyı Erozyonuna Karşı Duvar Projesi
Karasu'da Kıyı Erozyonuna Karşı Duvar Projesi

Karasu'da Kıyı Erozyonuna Karşı Duvar Projesi
06.05.2026 00:49
Karasu sahilinde dalgaların yol açtığı erozyonu önlemek için 840 metre uzunluğunda koruma duvarı inşa ediliyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde deniz dalgalarının yol açtığı kıyı erozyonunu önlemek amacıyla sahil koruma duvarı projesi hayata geçirildi. Erozyon nedeniyle yapıların zarar gördüğü bölgede başlatılan çalışma ile sahilin koruma altına alınması hedefleniyor.

Karasu Mahallesi sahilinde etkili olan dalgalar, bölgedeki bir tatil köyünün bir kısmını tahrip etmiş, bir villa ile havuz tesisi kısmen yıkılmıştı. Yaşanan tahribatın ardından Sakarya sahilini korumak ve erozyonun önüne geçmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sahil koruma duvarı inşasına başlandı.

"Sahillerimiz için bir koruma kalkanı"

Projenin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, "Bu projenin hayata geçirilmesinin mimarı Zonguldak Milletvekili rahmetli Necmettin Aydın'dı. Kardeşi Ramazan Aydın ile birlikte bir çalışma yaptılar ve biz de bu projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ilettik. Bakanlık da sahillerimiz için bir koruma kalkanı olan projeyi hayata geçirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

840 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde

Çalışmanın teknik detayları hakkında bilgi veren Kır, projenin bölgedeki yerleşim yerlerini güvence altına alacağını belirterek, "Çalışma yer altına 2,5 metre inecek ve yer üstünde 2,5 metre yükselecek. Toplamda 5 metre olacak. Duvarın önü ve arkası taş dolgu ve kum ile doldurularak plaj haline getirilecek. Belli yerlerden vatandaş için giriş çıkış merdiveni verilecek. İki tatil köyünü koruyacak olan toplam 840 metre uzunluğundaki proje bittiğinde bir daha sahillerimizde erozyon olmayacak. Bu proje sayesinde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan iki site kurtulacak" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

