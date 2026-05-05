Karasu\'da Su Seviyesi Endişe Veriyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini sürdüren yağışlar sonrası Darıçayırı Mahallesi'ndeki baraj bölgesinde su seviyesi yükseldi. Artan su miktarı endişeye sebep olurken, taşımalı eğitim gören öğrenciler tedbir gayesiyle izinli sayılarak evlerine gönderildi.

Karasu'da günlerdir devam eden yağış, Darıçayırı Mahallesi'ndeki baraj bölgesinde su seviyesinin yaklaşık 20 metreyi aşacak şekilde yükselmesine sebep oldu. Artan su seviyesi ve tahliyeden akan su, mahallede tedirginliği beraberinde getirirken, mahalle içinden geçen derede de suyun yükseldiği gözlendi. Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Darıçayırı İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederken taşımalı eğitim gören öğrenciler tedbir gayesiyle izinli sayılarak evlerine gönderildi. - SAKARYA