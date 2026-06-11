Karayazı'da Ani Dolu ve Fırtına - Son Dakika
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Karayazı'da Ani Dolu ve Fırtına

Karayazı\'da Ani Dolu ve Fırtına
11.06.2026 17:23
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Karayazı'da ani dolu yağıp fırtına etkili oldu, vatandaşlar endişe yaşadı ama can kaybı yok.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde etkili olan dolu yağışı vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Öğle saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini sürdüren dolu yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa süreli ancak yoğun şekilde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağmur, zamanla şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle vatandaşlar tedbir amaçlı kapalı alanlara sığınırken, bazı bölgelerde ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava şartlarının değişkenlik gösterebileceğini belirterek vatandaşların ani yağış ve fırtınalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Karayazı'da etkili olan dolu ve ardından gelen fırtına, ilçe sakinlerine zor anlar yaşatırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Karayazı, Fırtına, Fırtına, Erzurum, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karayazı'da Ani Dolu ve Fırtına - Son Dakika

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