Karayazı\'da Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye'nin birçok bölgeside hava sıcaklıkları yükselirken, Karayazı'da yağış tipi şeklinde etkili oluyor. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesinin düştüğü ilçede, olumsuz hava şartları günlük yaşamı zorlaştırıyor. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan uyarıda ise bölgede önümüzdeki 3 gün boyunca yoğun kar yağışının devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çığ uyarısı da yapan uzmanlar, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi. - ERZURUM