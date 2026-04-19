44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık - Son Dakika
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

19.04.2026 12:09
Oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile düzenledikleri partiyle 44'üncü yaş gününü kutladı. Kadir Doğulu partide yaptığı konuşmada, "Amerika ile İran savaşıyor ya, sebebi ne biliyor musunuz? Biz savaşıyoruz. Savaşmayın, sevişin. Biz sevişmeye başladık" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Neslihan Atagül'ün gülme krizine girdiği görüldü.

44 yaşına giren Kadir Doğulu, doğum gününü eşi Neslihan Atagül ile birlikte düzenlediği partiyle kutlarken yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

BAHÇEDE KUTLAMA, RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kadir Doğulu, yeni yaşını eşi Neslihan Atagül’le birlikte evlerinin bahçesinde organize ettikleri bir partiyle karşıladı. Fasıl ekibinin sahne aldığı kutlamada davetlilere döner ikram edilmesi dikkat çekti. Samimi atmosferiyle öne çıkan geceye ünlü isimler de katıldı.

“MAHALLE DÜĞÜNÜ” YORUMU GELDİ

Oyuncu Başak Parlak, geceden Neslihan Atagül ile birlikte çekildiği kareyi sosyal medya hesabından “Mahalle düğünü görünümlü bir doğum günü partisinden roman havası partnerimle” notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

PASTANIN MUMUNU ELİYLE SÖNDÜRDÜ

Doğulu, doğum günü pastasının mumunu eliyle söndürürken yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu. Ünlü oyuncu, konuşmasında dünya gündemine de değinerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SAVAŞMAYIN, SEVİŞİN, BİZ SEVİŞMEYE BAŞLADIK"

Kadir Doğulu, yaptığı konuşmada “Dünyadaki savaşların durmasını istiyorsanız ailenizin içindeki savaşlara son veriniz. Ben ailenin içindeki çatışmalara tetikleyici olduğum için üzgünüm. Amerika ile İran savaşıyor ya, sebebi ne biliyor musunuz? Biz savaşıyoruz. Savaşmayın, sevişin. Biz sevişmeye başladık. Dünyadaki savaşlar çok saçma…” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Neslihan Atagül’ün kahkahalara boğulduğu görüldü.

    Yorumlar (1)

  • himmet kepez himmet kepez:
    Muhtemelen sevişmeye yeni başladılar. 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Fenerbahçe’nin yediği gol öncesi faul var mı Otoriteler aynı yorumda birleşti Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Guendouzi’den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez... Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...
Kerem Aktürkoğlu’ndan Ederson’a dev tepki Sinirden kendini yere attı Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
11:18
21. İstanbul Yarı Maratonu’nu kazananlar belli oldu Kenyalı ikizler zirvede
21. İstanbul Yarı Maratonu'nu kazananlar belli oldu! Kenyalı ikizler zirvede
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:49
Bulgaristan seçimleri başladı Vatandaşlar Avcılar’da sandık başına gitti
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
