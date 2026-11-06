Kargın\'da faaliyete başlayan balık çiftliğini Tercan Kaymakamı Duman inceledi

Kargın'da faaliyete başlayan balık çiftliğini Tercan Kaymakamı Duman incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın'da faaliyete başlayan balık çiftliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Duman, işletme yetkililerine hayırlı kazançlar diledi, yeni yatırımın bölgeye katkı sağlamasını temenni etti.
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kargın beldesinde faaliyete başlayan balık çiftliğini ziyaret etti.
Çiftlikte incelemelerde bulunan Duman, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İşletme yetkililerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Duman, yeni yatırımın bölgeye katkı sağlaması temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA
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