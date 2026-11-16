Kars Çayı'nı atık sudan koruyacak kollektör hattı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kars Çayı'nı atık sudan koruyacak kollektör hattı çalışmaları sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Çayı\'nı atık sudan koruyacak kollektör hattı çalışmaları sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kars Çayı'nın atık su kaynaklı kirlilikten korunması amacıyla yürütülen Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi Kollektör Hattı çalışmaları devam ediyor. Kars Valisi Ziya Polat, DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan'dan bilgi alarak proje sahasında incelemelerde bulundu.

Kars'ın ortasından yılan gibi kıvrılarak geçen Kars Çayı'nın, yapımı devam eden Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi Kollektör Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte pırıl pırıl akması hedefleniyor.

Kars'ın önemli doğal değerlerinden biri olan ve kent merkezini adeta ikiye bölen Kars Çayı'nın temizlenmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Kars Valisi Ziya Polat, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi Kollektör Hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Proje sahasını ziyaret eden Vali Polat, çalışmaların son durumu, inşaat süreci ve teknik detaylar hakkında DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan'dan bilgi aldı. Kollektör hattı kapsamında yürütülen imalatları inceleyen Polat, projenin ilerleyişini değerlendirdi.

"Kars Çayı'nın temizliğine katkı sağlayacak"

Kars'ın çevre temizliği ve altyapısı açısından büyük önem taşıyan projenin tamamlanmasıyla atık suların kontrolsüz şekilde çevreye bırakılmasının önüne geçilmesi, toplanan atık suların arıtma tesisine ulaştırılarak arıtılması amaçlanıyor.

Özellikle kent merkezinden geçerek kıvrıla kıvrıla ilerleyen Kars Çayı'nın atık su kaynaklı kirlilikten korunması hedeflenirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem çevre sağlığına hem de kentin doğal güzelliğine önemli katkı sunulması bekleniyor.

Vali Ziya Polat, incelemeleri sırasında yetkililerden çalışmaların seyri hakkında bilgi alarak proje sahasından ayrıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüYerel HaberlerKars ValiliğiZiya PolatKars ÇayıİncelemeGüncelSudanYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:41:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Kars Çayı'nı atık sudan koruyacak kollektör hattı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android