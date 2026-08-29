Kars'ın Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri - Son Dakika
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Kars'ın Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri

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Kars, Temmuz'da 953 bin dolar ihracat, 195 bin dolar ithalatla 758 bin dolar dış ticaret fazlası verdi.

Kars'ın Temmuz ayı dış ticaret verileri belli oldu. Genel ticaret sistemine göre kentte Temmuz ayında 953 bin dolar ihracat, 195 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Temmuz ayı verilerine göre Kars, ithalatından daha fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı. Kentin ihracatı 953 bin dolar olurken, ithalatı 195 bin dolar seviyesinde kaldı. Böylece Kars'ın Temmuz ayında dış ticaret dengesi 758 bin dolar fazla verdi.

Bölge illerinde dış ticaret tablosu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki komşu illerin Temmuz ayı verileri de dikkat çekti.

Ağrı'da Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre 4 milyon 42 bin dolar ihracat, 21 milyon 584 bin dolar ithalat yapıldı. Ağrı'nın ithalatı ihracatının oldukça üzerinde gerçekleşti.

Iğdır'da Temmuz ayında 3 milyon 47 bin dolar ihracat ve 12 milyon 290 bin dolar ithalat kaydedildi. Iğdır'da da ithalat rakamının ihracatı geride bıraktığı görüldü.

Ardahan'da ise Temmuz ayında 170 bin dolar ihracat, 199 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Kars ihracatta ithalatı geride bıraktı

Bölge illeriyle karşılaştırıldığında Kars'ın Temmuz ayındaki dış ticaret tablosunda ihracatın ithalatın üzerinde olması öne çıktı. Kentte 953 bin dolarlık ihracata karşılık 195 bin dolarlık ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası 758 bin dolar olarak gerçekleşti.

Veriler, Kars'ın bölge ekonomisinde dış ticaret açısından ihracat ağırlıklı bir tablo ortaya koyduğunu gösterdi.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Çevre, Kars, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ın Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri - Son Dakika

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