Kars Selim'de vatandaş, kovan yüklerken 3 kızıl tilkiyle sohbet edip besledi - Son Dakika
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Kars Selim'de vatandaş, kovan yüklerken 3 kızıl tilkiyle sohbet edip besledi

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Kars Selim\'de vatandaş, kovan yüklerken 3 kızıl tilkiyle sohbet edip besledi
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Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyündeki eski tren istasyonunda arı kovanlarını kamyona yükleyen vatandaşın yanına 3 kızıl tilki geldi. Vatandaş işini bırakmadan tilkilerle konuşarak onları elleriyle besledi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ta arı kovanlarını taşımak için eski tren istasyonuna giden vatandaş, çalışması sırasında 3 kızıl tilkinin sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Tilkileri karşısında gören vatandaş, bir yandan kovanları kamyona yüklerken bir yandan da davetsiz misafirleri elleriyle besledi. Tilkilerle sohbet eden vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyündeki kullanılmayan eski tren istasyonunda havaların soğumasıyla birlikte arı kovanlarını bulunduğu yerden alarak kamyona yüklemeye başlayan Alihan Öztürk, yanına, bir süre sonra 3 kızıl tilki geldi.

"İşini bırakmadı, tilkileri de aç göndermedi"

Ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaş, kendisine oldukça yakın mesafede duran tilkileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Tilkilerle ilgilenmeye başlayan Öztürk, elindeki yiyecekleri tilkilere uzattı.

Kısa sürede Alihan Öztürk'ün yanına alışan tilkiler, ellerinden yiyecek almaya başladı. Vatandaş bir yandan arı kovanlarını kamyona yüklemeye devam ederken, diğer yandan tilkilerle konuşarak onları besledi.

Sessizliğe bürünen eski tren istasyonunda yaşanan buluşmada ortaya ilginç görüntüler çıktı. 3 kızıl tilki, vatandaşın çevresinde dolaşırken vatandaş da işini aksatmadan davetsiz misafirlerinin karnını doyurdu.

Tilkilerle kurduğu yakınlık dikkat çeken vatandaşın, zaman zaman onlarla konuşması ise görüntülere ayrı bir renk kattı. Eski istasyondaki karşılaşma, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde tilkilerin vatandaşa yaklaşarak yiyecekleri aldığı, vatandaşın ise bir yandan tilkileri besleyip onlarla konuştuğu, diğer yandan arı kovanlarını kamyona yüklemeyi sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: İHA
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