Kars'ta Atıksu Arıtma Tesislerine İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Atıksu Arıtma Tesislerine İnceleme

Kars\'ta Atıksu Arıtma Tesislerine İnceleme
06.05.2026 02:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ heyeti, Kars'taki atıksu arıtma tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu, projeyi değerlendirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) üst düzey yöneticileri ve teknik heyeti, Kars'ta yapımı devam eden "Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri" inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu başkanlığındaki heyette; Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Hakkı Kocaman, Daire Başkan Yardımcısı Sinan Karadağ, Şube Müdürleri Aynur Talak Akın ve Volkan Sütgel ile teknik personeller yer aldı. Heyete ayrıca Bölge Müdürü Serdar Kotan, Bölge Müdür Yardımcıları Can Aslanoğlu ve Sefa Doğrukan ile birlikte şube müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

"Sahada teknik inceleme ve değerlendirme"

İnceleme kapsamında, projenin mevcut ilerleme durumu yerinde değerlendirilirken, imalat kalitesi, iş programı ve sahadaki teknik uygulamalar detaylı şekilde ele alındı. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve projenin en kısa sürede tamamlanması için gerekli koordinasyonun önemine dikkat çekti.

"17,5 kilometrelik altyapı hattı"

Proje çerçevesinde Kars'ın evsel atık suları, şehir kanalizasyon hattının son noktalarından alınarak toplam 17 bin 500 metre uzunluğundaki kollektör hatları aracılığıyla ileri biyolojik arıtma tesisine taşınacak. Bu sayede dağınık şekilde doğaya karışan atık sular tek merkezde toplanarak çevreye zarar vermesi önlenecek.

"İleri biyolojik arıtma ile temiz deşarj"

Kurulacak modern arıtma tesisinde, atık sular ileri düzey biyolojik arıtma süreçlerinden geçirilerek evsel kaynaklı kirlilikten arındırılacak. Arıtılan su, yürürlükteki çevre mevzuatına uygun hale getirildikten sonra Kars Çayı'na deşarj edilecek.

"Çevre ve halk sağlığına büyük katkı"

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, özellikle Kars merkezde çevre kirliliğinin önemli ölçüde azaltılması, su kaynaklarının korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması hedefleniyor. Ayrıca proje, sürdürülebilir şehircilik ve çevre yönetimi açısından bölgeye önemli katkılar sunacak. - KARS

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İnşaat, Çevre, Kars, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Atıksu Arıtma Tesislerine İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:27:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Kars'ta Atıksu Arıtma Tesislerine İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.