Kars\'ta Baraj Taşkını Evleri Su Bastı

25.05.2026 12:38
Kars'ın Kağızman ilçesinde baraj taşkını nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyünde baraj taşkını nedeniyle çok sayıda ev, ahır ve iş yeri sular altında kaldı. Yaşanan taşkın bölgede paniğe neden olurken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, etkili olan yağışların ardından Köprübaşı Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi. Taşan sular kısa sürede Akçay Köyü çevresine yayılarak birçok evi, ahırı ve iş yerini etkiledi. Bazı vatandaşlar hayvanlarını güvenli alanlara taşımak için yoğun çaba sarf etti.

Taşkının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışmaları başlatırken, zarar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. Köyde birçok ahırın kullanılamaz hale geldiği, bazı iş yerlerinde ise ciddi maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Vatandaşlar, yaşanan taşkın nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Bölgedeki su seviyesinin kontrollü şekilde düşürülmesi için çalışmalar sürerken, ekiplerin olası yeni taşkın riskine karşı tedbir aldığı bildirildi.

Öte yandan, yetkililer, vatandaşlara dere yatakları ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

