Kars'ta Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Kars'ta Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Kars\'ta Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi
12.06.2026 16:20
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Kars'ta fındık büyüklüğündeki dolu, ekili alanlarda ciddi hasara ve maddi zarara yol açtı.

Kars etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle ekili alanlar zarar görürken, bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Kars'ın Akyaka ilçesin ile Karahan köyü başta olmak üzere birçok köyde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, tarlalarda ekili ürünleri adeta biçerken, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı bölgelerde ortalık beyaza büründü.

Dolu yağışının şiddetlenmesiyle birlikte sürücüler araçlarını koruyabilmek için kapalı alanlara ve akaryakıt istasyonlarına sığındı. Çok sayıda vatandaş, araçlarını doludan korumak amacıyla Petrol Ofisi istasyonunun çatısı altına çekti.

Karahan köyünde çiftçilik yapan Zafer Elma, "Kars'tan geliyordum, doluya yakalandım. Mecburen petrole girdim. Arazilerimizi hep vurdu, arabayı da delik deşik etti. Bu sene bize verim yok" dedi.

Bölgede etkili olan dolu yağışının özellikle hububat ve yem bitkileri ekili alanlarda ciddi hasara neden olduğu belirtilirken, çiftçiler ürünlerinde kayıplar yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, kent genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, meteoroloji de sağan yağmur uyarısında bulundu. Meteorolojinden yapılan uyarıda vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Tarım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika

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