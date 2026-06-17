Kars'ta Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Kars'ta Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Kars\'ta Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi
17.06.2026 13:05
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Esenyayla köyünde dolu yağışı tarım arazilerini etkiledi, hasar tespiti devam ediyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Esenyayla köyünde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Afetin ardından bölgeye giden Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, zarar gören üreticilerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dolu yağışının etkilediği tarım alanlarında incelemelerde bulunan İl Müdürü Enver Aydın, üreticilerin yaşadığı mağduriyeti yerinde değerlendirdi. Çiftçilerle görüşen Aydın, meydana gelen zararın boyutunun belirlenmesi amacıyla teknik ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Afetten etkilenen ekili ve dikili alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Aydın, hazırlanan raporlar doğrultusunda zarar durumunun netleşeceğini ifade etti. Tarımsal üretimin iklim şartlarından doğrudan etkilendiğine dikkat çeken Aydın, son yıllarda yaşanan aşırı hava olaylarının üreticiler açısından önemli riskler oluşturduğunu kaydetti.

Ziyaret sırasında üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Aydın, devletin ilgili kurumlarının süreci yakından takip ettiğini ve çiftçilerin yanında olduklarını vurguladı. Aydın, doğal afetlerin yol açabileceği ekonomik kayıpların önüne geçilmesinde tarım sigortalarının büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında ürünlerini sigortalatmaları çağrısında bulundu.

"Üreticilerimizin alın teri ve emeklerinin korunması büyük önem taşıyor" diyen Aydın, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından sigorta sisteminin sağladığı güvenceye dikkat çekti.

Dolu afetinden etkilenen üreticiler ise yaşanan zarar nedeniyle üzgün olduklarını ifade ederken, yetkililerin bölgede incelemelerde bulunmasının kendilerine moral verdiğini dile getirdi.

Öte yandan Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin Esenyayla köyünde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü, çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar durumuna ilişkin detaylı rapor hazırlanacağı öğrenildi. Yetkililer, afetten etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika

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