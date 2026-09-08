Kars'ta eylülde gece hava sıfırın altına düştü, araç camları buz tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta eylülde gece hava sıfırın altına düştü, araç camları buz tuttu

Kars\'ta eylülde gece hava sıfırın altına düştü, araç camları buz tuttu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi, açık alanda park eden araçların camlarını tamamen buzla kapladı. Vatandaşlar sabah araçlarını buzlu camlardan temizlemek için uzun süre uğraşırken, kentte eylül ayında erken kış görüntüleri yaşandı ve soğuk havanın süreceği belirtildi.

Kars'ta Eylül ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava, kentte kış görüntülerini beraberinde getirdi. Önceki gün yağışlı havanın etkili olduğu kentte, sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle araçların camları buz tuttu.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine ve günlük faaliyetlerine gitmek üzere araçlarının başına gelen vatandaşlar, buzla kaplanan camları temizlemek için uzun süre uğraştı.

Bazı vatandaşlar araçlarının camlarındaki buzu kazıyıcılarla temizlerken, bazıları ise araçlarını çalıştırarak buzun çözülmesini bekledi. Sabah saatlerinde kent genelinde soğuk hava nedeniyle özellikle açık alanlarda park edilen araçların camlarının tamamen buzla kaplandığı görüldü.

Kars'a kışın erken geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Bugün 8 Eylül 2026 gördüğünüz gibi araçlarımızın camı buz tuttu, Kars'a kış geldi" dedi.

"Eylül ayında kış manzarası"

Kars'ta yaz mevsiminin ardından sonbaharın ilk günleriyle birlikte sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşandı. Önceki gün görülen yağışların ardından havanın hızla soğuması, kent sakinlerini şaşırttı.

Gece ve sabah saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle Kars'ta Eylül ayının ilk günlerinde adeta kış provası yaşandı. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çevre, Eylül, Kars, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta eylülde gece hava sıfırın altına düştü, araç camları buz tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren görüntü Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı
Endonezya’da çarşı alevlere teslim oldu 6’sı çocuk 11 ölü Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü
Gyirong’daki heyelanda can kaybı 43’e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kayseri’deki liseye mektup İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı 8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
Vatandaşa kan kusturmuşlardı Sonunda yakayı ele verdiler Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
10:35
Vanlı Kara Haydar’ın başını yakan görüntü
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
10:23
Cübbeli Ahmet’ten itiraz geldi: İslam’a göre de caiz değil
Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil
09:57
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı İşte ilk tur sonuçları
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 11:26:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta eylülde gece hava sıfırın altına düştü, araç camları buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement