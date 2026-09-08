Kars\'ta eylülde gece hava sıfırın altına düştü, araç camları buz tuttu

Kars'ta Eylül ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava, kentte kış görüntülerini beraberinde getirdi. Önceki gün yağışlı havanın etkili olduğu kentte, sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle araçların camları buz tuttu.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine ve günlük faaliyetlerine gitmek üzere araçlarının başına gelen vatandaşlar, buzla kaplanan camları temizlemek için uzun süre uğraştı.

Bazı vatandaşlar araçlarının camlarındaki buzu kazıyıcılarla temizlerken, bazıları ise araçlarını çalıştırarak buzun çözülmesini bekledi. Sabah saatlerinde kent genelinde soğuk hava nedeniyle özellikle açık alanlarda park edilen araçların camlarının tamamen buzla kaplandığı görüldü.

Kars'a kışın erken geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Bugün 8 Eylül 2026 gördüğünüz gibi araçlarımızın camı buz tuttu, Kars'a kış geldi" dedi.

"Eylül ayında kış manzarası"

Kars'ta yaz mevsiminin ardından sonbaharın ilk günleriyle birlikte sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşandı. Önceki gün görülen yağışların ardından havanın hızla soğuması, kent sakinlerini şaşırttı.

Gece ve sabah saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle Kars'ta Eylül ayının ilk günlerinde adeta kış provası yaşandı. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.