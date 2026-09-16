Kars\'ta FAO iş birliğiyle yürütülen NBS Projesi\'nin uygulama süreci toplantıda ele alındı

Kars'ta tarım ve gıda sistemlerinin iklim değişikliği ile çevresel baskılara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Doğa Temelli Çözümlerle Tarım/Gıda Sisteminin Dayanıklılığının ve Sürdürülebilirliğinin Artırılması Projesi" (NBS) kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Karakuş katıldı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen NBS Projesi'nin Kars'taki uygulama süreci kapsamlı şekilde ele alındı. Proje kapsamında tarım ve gıda sistemlerinin karşı karşıya olduğu iklim değişikliği kaynaklı riskler ile çevresel baskılar değerlendirilirken, bu risklere karşı doğa temelli uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

"Tarımda sürdürülebilir üretim hedefleniyor

Toplantının ana gündem maddeleri arasında doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve doğa temelli çözümlerin tarım ve gıda sistemlerine entegre edilmesi yer aldı.

Kars'ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin korunarak gelecek dönemlerde de sürdürülebilmesi açısından doğal kaynakların doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekilirken, iklim değişikliğinin üretim üzerindeki olası etkilerine karşı daha dirençli modeller geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Proje kapsamında yürütülecek çalışmaların, üretim ile doğal kaynakların korunması arasında denge oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Bu doğrultuda tarımsal faaliyetlerde doğayla uyumlu yöntemlerin yaygınlaştırılması ve kaynakların daha etkin kullanılmasına yönelik uygulamaların geliştirilmesi planlanıyor.

"Kars'ın tarımsal geleceği değerlendirildi"

Toplantıda ayrıca NBS Projesi'nin uygulama sürecinde izlenecek yol haritası, gerçekleştirilecek çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konuları da değerlendirildi. Projenin sahadaki uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması için yapılacak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kars'ta tarım ve gıda sistemlerinin daha dayanıklı, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmaların, doğal kaynakların korunmasına ve üretimin geleceğe taşınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Toplantıda ortaya konulan çalışmalarla, daha dayanıklı tarım, daha güçlü üretim ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması hedefi doğrultusunda NBS Projesi'nin uygulama sürecine ilişkin yol haritası ele alındı.