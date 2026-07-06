Kars\'ta Fırtına ve Dolu Zarar Verdi

Kars'ta etkili olan fırtına ve dolu yağışı, merkeze bağlı Tazekent, Yılanlı ve Yalçınlar köylerinde tarım arazilerinde zarara neden oldu. Afetin ardından Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede meydana gelen zararların belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışmalarına başladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personeller, afetten etkilenen köylerde üreticilerin tarım alanlarını tek tek inceleyerek zarar gören ekili ve dikili alanlarda tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan ilk incelemelerde dolu ve fırtınanın çeşitli tarım ürünlerinde hasara yol açtığı belirlenirken, ekiplerin sahadaki detaylı incelemelerinin titizlikle devam ettiği bildirildi.

"Hasar tespit çalışmaları titizlikle sürdürülüyor"

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilk incelemelerde çeşitli oranlarda hasarlar tespit edildiği belirtilerek, kesin zarar oranlarının saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Teknik ekipler, üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek zarar gören alanları kayıt altına alırken, hazırlanacak raporların ilgili kurumlara sunulacağı öğrenildi.

"Üreticilere TARSİM hatırlatması"

Yetkililer, doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yaptırmanın önemini bir kez daha vurguladı. Açıklamada, iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda dolu, fırtına, sel ve don gibi doğal afetlerin daha sık yaşandığına dikkat çekilerek, üreticilerin emeklerini güvence altına almak için tarım sigortası yaptırmalarının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, afetten etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ve gerekli işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi. - KARS