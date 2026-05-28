Kars\'ta Gökyüzünde Gökkuşağı Şöleni

Kars'ta etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Kent semalarını süsleyen renk cümbüşü, vatandaşların ilgisini çekerken ortaya çıkan görüntüler adeta görsel şölen sundu.

Yağışın dinmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermesi sonucu oluşan gökkuşağı, şehir merkezinin birçok noktasından net şekilde görüldü. Gökyüzünü kaplayan canlı renkler, özellikle yüksek kesimlerde ve açık alanlarda eşsiz görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, kısa süreli ortaya çıkan doğa olayını cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta yarıştı. Kentin tarihi ve doğal dokusuyla birleşen manzara, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Özellikle yağmur bulutlarının arasından süzülen güneş ışıklarıyla birlikte belirginleşen gökkuşağı, Kars semalarında unutulmaz anlar yaşattı. Ortaya çıkan renk armonisi görenleri büyülerken, bazı vatandaşlar manzarayı "doğanın sunduğu eşsiz tablo" olarak yorumladı.

Kısa süre sonra kaybolan gökkuşağı geride birbirinden güzel kareler bırakırken, oluşan manzara kentte günün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu. - KARS