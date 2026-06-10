Kars'ta Kızıl Tilki Oyunları - Son Dakika
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Kars'ta Kızıl Tilki Oyunları

Kars\'ta Kızıl Tilki Oyunları
10.06.2026 09:04
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Kars'ta iki kızıl tilkinin oyun ve güç gösterisi kameraya yansıdı, sevimli anlar izlendi.

Kars'ta doğada görüntülenen iki kızıl tilkinin oyun ve güç gösterisi kameralara yansıdı. Bir süre birbirleriyle mücadele eden tilkiler, sergiledikleri sevimli hareketlerle dikkat çekti.

Kars'ta doğal yaşam alanlarında görüntülenen iki kızıl tilki, zaman zaman birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırken zaman zaman da oyun oynayarak doğadaki hareketli yaşamın güzel bir örneğini sergiledi. Dakikalarca süren güç gösterisinde tilkilerin birbirlerine yaklaşarak çevikliklerini ortaya koyduğu görüldü. Birbirlerini kovalayan ve oyun havasında mücadele eden tilkiler ilgiyle izlendi. Bir süre devam eden hareketli dakikaların ardından iki kızıl tilki bölgeden uzaklaştı. - KARS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Kızıl Tilki Oyunları - Son Dakika

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